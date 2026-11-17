Profil dan Potret Felicia Tissue yang Resmi Menikah dengan Kevin di Singapura

KABAR bahagia datang dari selebgram sekaligus pengusaha kuliner Felicia Tissue. Perempuan yang pernah menjadi sorotan publik karena kisah asmaranya dengan Kaesang Pangarep ini resmi melepas masa lajang setelah menikah dengan pria bernama Kevin di Singapura.

Pernikahan tersebut berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, melalui prosesi pemberkatan yang digelar secara intim di Church of the Sacred Heart, Singapura. Kabar bahagia itu dibagikan langsung oleh Felicia melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Felicia memperlihatkan sejumlah potret penampilannya sebagai pengantin. Dia mengenakan gaun putih, veil, dan buket bunga.

"Officially off the market! 14.11.2026. My first day of forever," tulis Felicia dalam keterangan unggahannya.

Pernikahan ini sekaligus menjadi babak baru dalam kehidupan Felicia setelah perjalanan asmara sebelumnya sempat menjadi perhatian masyarakat. Lantas, seperti apa profil dan potret Felicia Tissue? Berikut ulasannya.

1. Profil dan Biodata Felicia Tissue

Felicia Tissue dikenal sebagai selebgram, kreator konten, sekaligus pengusaha kuliner yang memiliki aktivitas di Indonesia dan Singapura. Perempuan yang akrab disapa Feli ini lahir di Singapura pada 9 Maret 1994.

Felicia merupakan putri dari Meilia Lau. Dia diketahui memiliki latar belakang pendidikan di Singapore University of Social Sciences (SUSS).

Nama Felicia mulai dikenal luas masyarakat Indonesia ketika menjalin hubungan asmara dengan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

2. Perjalanan Pendidikan Felicia Tissue

Felicia Tissue diketahui pernah menempuh pendidikan tinggi di Singapore University of Social Sciences (SUSS), Singapura. Ia menyelesaikan pendidikannya pada 2019.

Kampus tersebut juga menjadi tempat Felicia mengenal Kaesang Pangarep yang saat itu sama-sama menjalani pendidikan di Singapura. Selain pendidikan formal, Felicia juga memiliki pengalaman bekerja di bidang sumber daya manusia atau human resources (HR) di Singapura.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan profesionalnya. Kemudian, dia mengembangkan usaha kuliner sendiri.