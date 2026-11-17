Profil dan Potret Nadzira Shafa, Penulis Novel yang Viral di Threads

NAMA Nadzira Shafa kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Perempuan yang akrab disapa Zira ini dikenal sebagai penulis novel 172 Days, sebuah karya yang mengangkat kisah perjalanan cinta dan kehidupan rumah tangganya bersama mendiang Ameer Azzikra.

Popularitas Nadzira tidak hanya berasal dari karya tulisnya. Ia juga dikenal sebagai penyanyi, kreator konten, serta figur publik yang kerap membagikan perjalanan kehidupan pribadinya melalui media sosial.

Pada November 2026, nama Nadzira Shafa kembali ramai diperbincangkan setelah unggahan lamanya di platform Threads beredar luas dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Lantas, seperti apa sosok Nadzira Shafa?

1. Profil dan Biodata Nadzira Shafa

Nadzira Shafa merupakan perempuan kelahiran Jakarta, 6 November 2000. Ia lebih dikenal dengan nama panggilan Zira dan memiliki latar belakang keluarga keturunan Arab, Betawi, dan Sunda.

Selain dikenal sebagai penulis, Nadzira juga menekuni dunia musik dan aktif sebagai kreator konten digital. Di balik sosoknya yang dikenal publik, Nadzira Shafa memiliki perjalanan kehidupan yang tidak selalu mudah.

Sejak kecil, ia telah menghadapi pengalaman kehilangan sosok ayah dan sempat menjalani kehidupan terpisah dari sang ibu. Dalam perjalanan masa kecilnya, Nadzira juga pernah tinggal bersama neneknya.

Zira kemudian menempuh pendidikan di lingkungan pondok pesantren selama kurang lebih empat setengah tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Nadzira melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan Psikologi di Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Ketertarikannya terhadap dunia seni telah tumbuh sejak kecil. Menulis dan bernyanyi menjadi dua aktivitas yang disukainya, selain membaca dan traveling. Kecintaannya terhadap dunia seni tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebagai penulis dan penyanyi.

2. Kisah Cinta dengan Ameer Azzikra yang Diabadikan dalam Novel 172 Days

Salah satu bagian kehidupan Nadzira Shafa yang paling dikenal masyarakat adalah kisah pernikahannya dengan Ameer Azzikra, putra mendiang Ustaz Arifin Ilham. Nadzira dan Ameer menikah pada 10 Juni 2021 melalui proses taaruf.

Namun, kebersamaan pasangan ini harus berakhir dalam waktu singkat. Ameer meninggal dunia pada 29 November 2021.

Kepergian Ameer meninggalkan duka mendalam bagi Nadzira. Usia pernikahan mereka saat itu baru mencapai 172 hari. Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Nadzira untuk menulis novel berjudul 172 Days. Melalui novel tersebut, Nadzira berusaha mengabadikan kenangan dan perjalanan emosional yang pernah dilaluinya.