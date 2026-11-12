Profil Lengkap 4 Member No Na, Girl Group Indonesia Pertama yang Bakal Tampil di Coachella 2027

GIRL group Indonesia, no na, tengah mencetak sejarah di industri musik internasional. Grup beranggotakan empat perempuan asal Indonesia ini resmi masuk lineup Coachella Valley Music and Arts Festival 2027.

Kabar tersebut diumumkan pada 11 November 2026 melalui poster lineup resmi Coachella. No na dijadwalkan tampil pada 10 dan 17 April 2027 di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat.

Hal ini membuat no na ukir sejarah. Mereka menjadi girl group Indonesia pertama yang tampil di festival musik bergengsi tersebut.

Di balik pencapaian itu, keempat member no na memiliki perjalanan dan latar belakang yang berbeda. Ada yang mengawali karier lewat ajang pencarian bakat, ada yang berprestasi di dunia tari, hingga ada yang pernah berkarier sebagai solois. Yuk, kenalan lebih dekat dengan empat member no na!

Mengenal No Na

No na merupakan girl group yang berada di bawah naungan 88rising. Grup ini debut pada 2 Mei 2025 melalui single berjudul shoot.

Nama no na berasal dari kata "nona" yang dipisahkan menjadi dua suku kata. Identitas Indonesia menjadi bagian penting dari konsep musik mereka, yang memadukan pop, R&B, serta unsur budaya Nusantara. Keempat membernya adalah Baila Fauri, Christy Gardena, Shazfa Adesya, dan Esther Geraldine.

1. Baila Fauri

Bernama lengkap Baila Shaquanda Fauri, perempuan satu ini akrab disapa Baila Fauri. Baila lahir di Jakarta pada 28 September 2001.

Baila juga aktif di media sosial. Akun Instagramnya yang bernama @bailafauri sudah memiliki banyak pengikut, yakni mencapai 701 ribu.

Baila sudah mengenal dunia musik sejak usia muda. Namanya mulai dikenal setelah mengikuti ajang Indonesian Idol Junior musim pertama pada 2015.

Setelah kompetisi tersebut, ia melanjutkan perjalanan sebagai penyanyi solo dan merilis beberapa lagu, di antaranya 3 Dots dan Eye to Eye. Ia juga dikenal aktif sebagai influencer.

Baila menjadi salah satu sosok yang ikut membangun identitas musik no na. Ia turut memperkenalkan konsep island pop, yaitu musik pop dengan inspirasi dari keberagaman budaya dan kehidupan kepulauan Indonesia. Pengalaman bermusiknya sebelum bergabung dengan no na menjadi modal penting dalam perjalanan grup ini menuju panggung internasional.

2. Christy Gardena

Kemudian, ada Christy Gardena. Bernama lengkap Denial Christian Gardena, perempuan cantik satu ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Berbeda dengan Baila, Christy memiliki latar belakang yang kuat di bidang seni tari. Sejak kecil, ia telah menekuni balet dan ballroom dance. Christy juga memiliki pengalaman dalam rhythmic gymnastics atau senam ritmik.

Salah satu pencapaiannya adalah meraih juara ketiga dalam kategori duo di International Dance Asia Competition 2019. Kemampuan menarinya menjadi salah satu kekuatan Christy ketika tampil bersama no na.

Christy turut mendukung koreografi dan penampilan panggung grup yang dikenal memiliki energi serta gerakan tari yang intens. Christy juga membawa kebanggaan tersendiri sebagai perempuan asal Lombok yang kini berkiprah di industri musik global.