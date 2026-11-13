Profil Bunga Zainal yang Suaminya Ditipu Rp5,5 Miliar

NAMA aktris Bunga Zainal kembali menjadi sorotan publik setelah sang suami, Sukhdev Singh, menghadapi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai miliaran rupiah.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kerja sama bisnis batu bara yang disebut menyebabkan kerugian hingga Rp5,5 miliar. Kasus ini kembali mencuat pada November 2026 setelah proses hukumnya yang sempat berjalan lambat akhirnya menunjukkan perkembangan.

Bunga Zainal pun terlihat mendampingi sang suami untuk mengawal penyelesaian perkara tersebut. Di tengah persoalan yang dihadapi keluarganya, sosok Bunga Zainal turut menjadi perhatian.

Aktris yang dikenal lewat berbagai sinetron dan film Indonesia ini ternyata memiliki perjalanan karier cukup panjang di industri hiburan Tanah Air. Lantas, seperti apa profil Bunga Zainal, perjalanan karier, hingga kehidupan rumah tangganya bersama Sukhdev Singh? Berikut ulasannya.

1. Biodata Bunga Zainal

Bunga Zainal merupakan aktris Indonesia yang namanya mulai dikenal luas sejak era 2000-an. Sebelum terjun ke dunia seni peran, ia mengawali perjalanan kariernya melalui dunia modeling, termasuk menjadi model majalah remaja.

Kemudian, Bunga mulai mendapatkan kesempatan untuk membintangi berbagai sinetron televisi. Namanya semakin dikenal setelah tampil dalam sinetron Rahasia Hati.

Seiring berjalannya waktu, ia dipercaya membintangi sejumlah judul sinetron lainnya. Tak hanya sinetron, Bunga juga aktif membintangi berbagai film televisi (FTV) dan film layar lebar. Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain Panggil Namaku Tiga Kali, The Perfect Husband, dan Dancing in the Rain.

2. Melebarkan Sayap Menjadi Produser

Perjalanan karier Bunga tidak hanya berhenti sebagai aktris. Ia juga mulai terlibat dalam pekerjaan di balik layar sebagai produser eksekutif.

Sejumlah proyek yang pernah dikerjakannya antara lain film Di Bawah Umur, Notebook, serta serial Love is a Story. Selain dunia akting dan produksi film, Bunga juga sempat mencoba peruntungan di industri musik. Pada 2021, ia merilis lagu berjudul Kenapa Kau Harus Pilih Dia.

Perjalanan tersebut memperlihatkan kiprah Bunga yang cukup beragam di industri hiburan Indonesia.

3. Menikah dengan Produser Film Sukhdev Singh

Kehidupan pribadi Bunga Zainal juga tidak lepas dari perhatian publik, terutama setelah menikah dengan Sukhdev Singh pada 2014. Sukhdev Singh dikenal sebagai pengusaha sekaligus produser film. Keduanya membangun rumah tangga dan dikaruniai dua orang putra.

Meski memiliki perbedaan usia yang cukup menjadi perbincangan ketika awal hubungan mereka diketahui publik, Bunga dan Sukhdev tetap menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Sukhdev juga dikenal sebagai sosok yang berkecimpung dalam industri perfilman Indonesia.

4. Suami Bunga Zainal Hadapi Kasus Dugaan Penipuan Investasi Batu Bara

Kehidupan rumah tangga Bunga Zainal dan Sukhdev Singh sempat diterpa persoalan serius setelah muncul kasus dugaan penipuan investasi. Perkara tersebut bermula dari tawaran kerja sama bisnis batu bara yang melibatkan seseorang berinisial DH.

Sosok tersebut diketahui merupakan teman Bunga yang telah dikenalnya selama kurang lebih 10 tahun. Menurut penjelasan kuasa hukum Sukhdev Singh, Tommy Sinulingga, DH awalnya mengajak Bunga untuk mempertemukannya dengan sang suami guna membicarakan peluang investasi.

Sukhdev kemudian tertarik menjalin kerja sama bisnis tersebut. Dalam prosesnya, DH disebut memberikan tiga lembar cek sebagai jaminan pembayaran investasi.

Namun, ketika cek tersebut hendak dicairkan, ternyata tidak tersedia dana yang cukup di rekening terkait. Berdasarkan keterangan Sukhdev pada Juni 2026, tiga cek tersebut terdiri dari dua cek senilai masing-masing Rp330 juta dan satu cek senilai Rp2 miliar. Total nilai ketiga cek mencapai Rp2,66 miliar.

Persoalan itu kemudian berujung pada laporan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2024. DH menjadi pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut.