Potret Kate Middleton Pakai Lagi Gaun Biru dan Aksesori Lama saat ke India, Modis Tanpa Beli Baru

JAKARTA - Kate Middleton kembali mencuri perhatian lewat penampilannya saat melakukan kunjungan ke Mumbai, India, bersama Pangeran William pada Senin, 16 November 2026. Kali ini, Putri Wales tersebut mengenakan kembali gaun biru ikonis yang pernah dipakainya saat menghadiri turnamen tenis Wimbledon pada 2025.

Namun, bukan hanya gaun yang menjadi sorotan. Dua aksesori yang dikenakan Kate ternyata memiliki cerita khusus dan berkaitan erat dengan India.

Melansir Times of India, Kate tampil mengenakan gaun midi berwarna biru kobalt rancangan desainer asal London, Roksanda. Gaun tersebut memiliki potongan leher berbentuk V, lengan pendek, bagian pinggang yang pas di tubuh, serta rok berlipit yang memberikan kesan anggun.

Kate pertama kali mengenakan gaun tersebut pada Juli 2025, ketika menghadiri pertandingan final tunggal putra Wimbledon antara Jannik Sinner dan Carlos Alcaraz.

Saat kembali mengenakannya di Mumbai, Kate memberikan sentuhan berbeda melalui aksesori yang melengkapi penampilannya. Ia memadukan gaun biru tersebut dengan sepatu hak tinggi berbahan suede cokelat tua dari Gianvito Rossi, tas tangan berstruktur, serta beberapa perhiasan sederhana.

Dua Aksesori Kate Middleton Lengkapi Penampilannya

Ada dua aksesori yang membuat penampilan Kate kali ini terasa lebih istimewa. Pertama, sepasang anting berbahan batu lapis lazuli biru dan berlian dari merek perhiasan India, Amrapali.

Menariknya, anting tersebut bukan koleksi baru. Kate pernah mengenakannya saat melakukan kunjungan kerajaan ke India pada 2016, termasuk ketika menghadiri acara gala amal di Hotel Taj Mahal Palace, Mumbai.