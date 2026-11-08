Potret Kendall Jenner Rayakan Ultah dengan Kue Bertema Kuda dan Dress Butter Yellow

JAKARTA - Supermodel Kendall Jenner baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Potret momen spesial tersebut dibagikan melalui sejumlah foto di media sosial yang memperlihatkan keseruan perayaan ulang tahunnya.

Kendall genap berusia 31 tahun pada Selasa, 3 November 2026. Namun, foto-foto perayaan ulang tahunnya baru diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 6 November 2026.

Dalam unggahan tersebut, Kendall memperlihatkan beberapa momen menarik dari perayaan yang digelar di sebuah restoran. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kue ulang tahun dengan dekorasi bertema kuda.

Kue tersebut tampak dihiasi lapisan krim berwarna kuning dengan ornamen kuda putih di bagian tengahnya. Tak hanya itu, terdapat 31 lilin panjang yang menghiasi bagian atas kue sebagai simbol usianya saat ini.

"31 ... young," tulis Kendall dalam keterangan unggahannya di Instagram pribadinya, dikutip MInggu (8/11).