Potret Outfit Syahrini yang Tembus Rp40,9 Miliar, Tampil dengan Aksesori Mewah

Syahrini saat tampil di sebuah podcast. (Foto: dok Tangkapan layar Instagram Story/princessyahrini)

JAKARTA - Syahrini kembali mencuri perhatian setelah hadir sebagai bintang tamu di podcast Raditya Dika. Setelah sekitar tujuh tahun vakum dari dunia hiburan, penampilan istri Reino Barack itu langsung menjadi sorotan.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrini tampil dengan sejumlah perhiasan berkilau dan aksesori dari merek kelas dunia. Bukan cuma cincin dan gelang berlian, tas serta jam tangan yang dikenakannya juga memiliki nilai fantastis.

Rincian barang-barang mewah yang dikenakan Syahrini dibagikan oleh akun Instagram @fashion_selebriti. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat delapan item yang mencuri perhatian dengan total nilai yang ditaksir mencapai Rp40,97 miliar.

Salah satu item yang mencolok adalah tas Hermès Birkin 20 Sellier Ombre Varanus Salvator Lizard dengan palladium hardware. Tas mungil dari kulit kadal tersebut ditaksir bernilai Rp6.318.930.000 atau sekitar Rp6,3 miliar.

Syahrini juga terlihat mengenakan jam tangan Hermès Kelly Watch model mini berukuran 16 mm. Jam tangan berbahan rose gold dengan taburan berlian, dial mother-of-pearl, serta tali kulit buaya matte itu tercantum memiliki harga Rp1.753.200.000.