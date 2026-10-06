Tren Outfit Eye Catching Terinspirasi dari Kuliner Indonesia, Keren Banget!

JAKARTA - Belakangan ini, media sosial TikTok ramai dengan tren fashion yang unik dan kreatif. Kali ini, banyak yang mencoba recreate outfit yang terinspirasi dari makanan khas Indonesia.

Tren tersebut menunjukkan bahwa inspirasi fashion bisa datang dari berbagai hal, bahkan dari makanan yang sering ditemui sehari-hari. Warna-warna khas makanan Indonesia pun dapat diubah menjadi outfit yang playful dan tetap stylish.

Berikut beberapa kombinasi warna outfit yang bisa kamu coba dengan mengambil warna dari makanan yang sering ditemui di Indonesia.

1. Klepon

Outfit terinspirasi dari klepon. (Foto: Tangkapan Layar TikTok/nailah.a.m)

Klepon identik dengan warna hijau dari adonan tepung beras yang dibalut kelapa parut putih. Warna hijau dan cokelat dari klepon ini bisa, lho, jadi kombinasi warna yang menarik.

Seperti yang digunakan oleh pengguna akun @nailah.a.m, warna hijau bisa menjadi warna utama melalui atasan dan rok. Sementara itu, sentuhan cokelat dan oranye gelap dapat ditambahkan aksesori.

Untuk tampilan yang lebih kalem, kamu bisa memilih warna hijau pastel atau sage. Tambahkan warna cokelat sebagai aksen agar outfit tetap terlihat hangat.

2. Lapis Talas Bogor