Mengenal Tren Y3K, Fashion Futuristik ala Ghea Indrawari hingga Lisa BLACKPINK

JAKARTA - Dari tahun ke tahun, tren fashion terus berkembang dengan menghadirkan berbagai gaya unik. Salah satunya adalah Y3K yang baru-baru ini menjadi tren di dunia fashion.

Berbeda dengan Y2K yang nyentrik dan colorful, tren Y3K menghadirkan konsep eksperimental dan futuristik. Istilah Y3K merujuk pada Year 3000 yang terinspirasi dari perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Salah satu ciri khas Y3K style adalah penggunaan warna dan material yang memberikan kesan futuristik. Warna silver chrome, hitam, biru elektrik, hingga ungu metalik sering dipakai untuk menampilkan kesan teknologi masa depan. Material mengilap seperti metalik dan holografik juga jadi elemen penting pada Y3K style.

Y3K style memberikan siluet tegas melalui potongan asimetris, atasan pas badan, hingga outerwear dengan bentuk struktural. Detail seperti tali, gesper, dan aksesori berdesain futuristik makin memperkuat gaya ini.

Popularitas style ini juga sudah banyak diadaptasi dalam konsep album, video musik, hingga stage outfit oleh sejumlah selebriti. Sentuhan futuristik ini pun sukses memberikan kesan yang unik dan berbeda pada penampilan mereka.

Deretan Artis yang Ikut Tren Y3K

1. Ghea Indrawari

Ghea Indrawari

Ghea Indrawari tampil dengan Y3K style melalui gaun holografik berwarna lilac, silver, dan pink pucat. Detail kain menjuntai di bagian lengan sampai ke bawah dan ornamen kristal runcing di sisi kepala dengan untaian rantai kristal tipis memberikan kesan futuristik seperti putri duyung.

2. aespa

aespa

Grup K-Pop, aespa, juga menghadirkan Y3K style melalui konsep album mini kelima mereka, Whiplash. Keempat member mengenakan busana hitam dengan potongan asimetris, celana cargo, rok mini, aksesori metalik, serta kacamata hitam yang sleek. Perpaduan tersebut menciptakan tampilan futuristik bernuansa cyberpunk yang tegas dan modern.

3. Lisa BLACKPINK