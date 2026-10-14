Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengenal Tren Y3K, Fashion Futuristik ala Ghea Indrawari hingga Lisa BLACKPINK

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |10:08 WIB
Mengenal Tren Y3K, Fashion Futuristik ala Ghea Indrawari hingga Lisa BLACKPINK
Artis-artis yang bergaya Y3K. (Foto: dok Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dari tahun ke tahun, tren fashion terus berkembang dengan menghadirkan berbagai gaya unik. Salah satunya adalah Y3K yang baru-baru ini menjadi tren di dunia fashion.

Berbeda dengan Y2K yang nyentrik dan colorful, tren Y3K menghadirkan konsep eksperimental dan futuristik. Istilah Y3K merujuk pada Year 3000 yang terinspirasi dari perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Salah satu ciri khas Y3K style adalah penggunaan warna dan material yang memberikan kesan futuristik. Warna silver chrome, hitam, biru elektrik, hingga ungu metalik sering dipakai untuk menampilkan kesan teknologi masa depan. Material mengilap seperti metalik dan holografik juga jadi elemen penting pada Y3K style. 

Y3K style memberikan siluet tegas melalui potongan asimetris, atasan pas badan, hingga outerwear dengan bentuk struktural. Detail seperti tali, gesper, dan aksesori berdesain futuristik makin memperkuat gaya ini.

Popularitas style ini juga sudah banyak diadaptasi dalam konsep album, video musik, hingga stage outfit oleh sejumlah selebriti. Sentuhan futuristik ini pun sukses memberikan kesan yang unik dan berbeda pada penampilan mereka. 

Deretan Artis yang Ikut Tren Y3K

1. Ghea Indrawari

Ghea Indrawari
Ghea Indrawari

Ghea Indrawari tampil dengan Y3K style melalui gaun holografik berwarna lilac, silver, dan pink pucat. Detail kain menjuntai di bagian lengan sampai ke bawah dan ornamen kristal runcing di sisi kepala dengan untaian rantai kristal tipis memberikan kesan futuristik seperti putri duyung.

2. aespa

aespa
aespa

Grup K-Pop, aespa, juga menghadirkan Y3K style melalui konsep album mini kelima mereka, Whiplash. Keempat member mengenakan busana hitam dengan potongan asimetris, celana cargo, rok mini, aksesori metalik, serta kacamata hitam yang sleek. Perpaduan tersebut menciptakan tampilan futuristik bernuansa cyberpunk yang tegas dan modern.

3. Lisa BLACKPINK

Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/194/3246215//outfit_bubur_ketam_hitam-VkjZ_large.jpeg
Tren Outfit Eye Catching Terinspirasi dari Kuliner Indonesia, Keren Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/194/3243202//tren_whimsy-ieI3_large.jpg
Bukan Sekadar Cute, Ini Alasan Tren Fashion Whimsy Makin Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/194/3240276//rok_pensil_dengan_loafers-SRoD_large.jpg
Rok Pensil Kembali Jadi Tren, Yuk Intip Cara Memakainya agar Tak Terlihat Kaku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement