Rok Pensil Kembali Jadi Tren, Yuk Intip Cara Memakainya agar Tak Terlihat Kaku

JAKARTA - Tren fashion memang selalu berputar. Busana yang sempat dianggap kuno bisa tiba-tiba kembali menjadi favorit, termasuk rok pensil atau pencil skirt. Model rok yang identik dengan pakaian kantor ini kembali mencuri perhatian dan diprediksi menjadi salah satu tren fashion yang menarik untuk dicoba.

Selama ini, rok pensil mungkin lebih sering dibayangkan sebagai bagian dari setelan kerja lengkap dengan blazer, kemeja, dan sepatu hak tinggi. Namun, tren terbaru membuat model rok ini tampil lebih santai, modern, bahkan bisa digunakan untuk berbagai kesempatan di luar kantor.

Melansir Daily Mail, rok pensil kembali mendapat perhatian di kalangan pencinta fashion di 2026. Sejumlah rumah mode juga menghadirkan interpretasi baru terhadap siluet klasik tersebut di peragaan busana terbaru.

Rok Pensil Tak Lagi Identik dengan Pakaian Kantor

Bahan rok pensil. (Foto: dok Pinterest)

Rok pensil memiliki potongan yang mengikuti bentuk tubuh dan biasanya memiliki panjang hingga lutut atau sedikit di bawahnya. Siluet ini membuat tampilan terlihat lebih ramping dan rapi.

Model tersebut memang sudah lama dikenal sebagai salah satu pakaian kerja. Namun, desainer kini mencoba menghilangkan kesan terlalu formal dengan menghadirkan rok pensil dalam berbagai bahan, warna, dan detail.