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3 Tips Cuci Bayam yang Benar agar Bebas Pestisida

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |12:05 WIB
3 Tips Cuci Bayam yang Benar agar Bebas Pestisida
Ilustrasi mencuci bayam. (Foto: dok Magnific/user14908974)
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JAKARTA - Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang super sehat dan kaya nutrisi. Tapi, karena tumbuhnya dekat dengan tanah dan punya banyak lipatan daun, sayuran ini sering dituduh mudah menyimpan kotoran serta sisa pestisida. Bahkan, potensi zat kimia tertentu bisa terselip di sela-sela daun.

Tenang, menurut dokter spesialis rehabilitasi medis, dr. Wang Jun-ping, kuncinya ada di teknik pencucian yang benar supaya nutrisinya tetap terjaga dan risiko kesehatannya bisa diminimalkan.

Banyak orang salah kaprah pakai air garam, cuka, atau soda kue untuk cuci sayur. Padahal, cara-cara itu belum tentu efektif dan malah berisiko bikin pestisida makin menyerap masuk, lho!

Agar tetap aman mengonsumsi bayam, yuk terapkan 3 langkah mudah cuci bayam berikut ini seperti yang telah dilansir dari The Standard:

Langkah 1: Bilas di Bawah Air Mengalir (30 detik)

Pertama, bilas bayam di bawah air yang mengalir. Langkah awal ini penting banget buat melunturkan debu, tanah, dan kotoran yang menempel di permukaan daun.

Langkah 2: Rendam Selama 10 sampai 15 Menit

Setelah dibilas, rendam bayam dalam wadah berisi air bersih selama 10 hingga 15 menit saja. Jangan merendamnya terlalu lama, ya! Kalau terlalu lama, pestisida yang tadinya larut justru bisa terserap kembali oleh sayuran.

Langkah 3: Beri Aliran Air Kecil yang Konstan

Saat direndam, biarkan keran mengalirkan air kecil secara terus-menerus. Aliran air yang lembut ini bakal membantu melunturkan sisa kotoran yang masih bandel. 

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