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Bayam vs Kale, Mana yang Lebih Sehat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |20:05 WIB
Bayam vs Kale, Mana yang Lebih Sehat?
Bayam vs kale mana lebih sehat. (Foto: Freepik)
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BAYAM dan kale jadi jenis sayur yang sering dikonsumsi masyarakat. Dua sayuran ini sering masuk daftar sayuran yang dianggap paling sehat.

Kedua sayuran ini dinilai kaya akan nutrisi. Bayam dan kale mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik untuk tubuh.

Sayur Kale

Namun, banyak yang masih sering membandingkan mana di antara keduanya yang lebih sehat jika dikonsumsi. Lantas, mana sayuran yang lebih sehat?

1. Kandungan Kale

Dikutip dari Healthline, kale dan bayam memiliki keunggulan nutrisi yang berbeda. Keduanya sama-sama rendah kalori, tinggi serat, dan mengandung berbagai zat gizi penting yang mendukung kesehatan tubuh.

Kale diketahui memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan bayam. Dalam satu cangkir kale mentah terdapat sekitar 19,2 miligram vitamin C, lebih dari dua kali lipat kandungan vitamin C pada bayam mentah.

Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kandungan tersebut juga membantu proses perbaikan jaringan.

 

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Topik Artikel :
Sayuran Kale Bayam
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