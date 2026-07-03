Ide Menu Olahan Bayam Biar Nafsu Makan Meningkat

JAKARTA - Bayam kaya akan vitamin C, folat, kalium, dan magnesium yang justru bisa mendukung kesehatan asam urat. Biasanya bayam diolah menjadi sayur bening atau direbus.

Jika kamu mau ambil manfaat bayam, tapi bosan mengolah dengan itu-itu saja, yuk simak ide olahan bayam agar nafsu makanmu juga meningkat.

Ide Menu Olahan Bayam

1. Salad bayam dengan ayam

Sayuran bayam mentah segar dengan dada ayam panggang, tomat ceri, bawang bombai merah, dan saus vinaigrette (campuran minyak, cuka dan lemon). Tinggi protein, padat nutrisi, dan asupan purin hewaninya tetap terjaga.

2. Smoothie bayam

Segenggam bayam diblender bareng pisang, buah beri, dan yoghurt. Rasa bayamnya tak akan terasa, tapi nutrisinya tetap masuk.

3. Tumis bayam

Pakai bawang putih, minyak zaitun, dan sedikit perasan lemon. Cuma butuh dua menit. Cocok disajikan bareng ikan atau telur.

4. Bayam dan telur

Masukkan daun bayam muda ke dalam telur orak-arik atau omelet. Telur itu sangat rendah purin, jadi kombinasi ini sangat aman untuk penderita asam urat.

Menu olahan bayam sebagai salad, tumis, atau smoothie jadi alternatif hidangan yang nikmat dan bergizi. Ini adalah salah satu sayuran terbaik untuk menu diet asam urat. Satu-satunya kelompok yang perlu membatasi konsumsi bayam adalah mereka yang punya riwayat batu ginjal..

(Agustina Wulandari )

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