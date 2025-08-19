Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |06:05 WIB
Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh!
Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lidah sapi merupakan salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat. Di era ini, banyak restoran panggang yang menyajikan daging lidah sapi untuk dibakar dan disantap dengan kondimen ala Korea.

Lidah sapi sendiri banyak diolah menjadi berbagai hidangan kuliner termasuk di Indonesia. Namun, di balik kelezatannya, konsumsi lidah sapi juga perlu diperhatikan agar tak menimbulkan masalah kesehatan.

Praktisi Kesehatan dr. Dion Haryadi mengatakan lidah sapi per 100 gram mengandung 284 kcal, 22 gram lemak, 19 gram protein, 0 gram karbohidrat. Meski tinggi protein, namun lidah sapi juga tinggi kalori sehingga perlu bijak dikonsumsi.

“Walaupun proteinnya cukup tinggi tapi kalori sekaligus lemaknya juga cukup tinggi jadi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan juga,” tulis dr. Dion di Instagram-nya, @dionharyadi.

Tak hanya tinggi kalori, salah satu yang membuat konsumsi lidah sapi harus diperhatikan ialah tingginya kandungan purin dalam kuliner ini.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
