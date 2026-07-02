Benarkah Bayam Berbahaya buat Asam Urat? Cek Faktanya!

JAKARTA - Bayam sering muncul di daftar makanan pantangan buat penderita asam urat. Namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Penelitian sudah berkembang, dan rekomendasi pola makan juga seharusnya ikut diperbarui.

Bayam memang mengandung purin, tapi purin dari tumbuhan bekerja dengan cara yang sangat berbeda di tubuh dibandingkan dengan purin dari hewan. Berbagai penelitian berskala besar sudah membuktikan hal ini. Bayam tak akan menaikkan kadar asam urat secara drastis.

Selama puluhan tahun, panduan pola makan buat penderita asam urat mengelompokkan semua makanan tinggi purin di kategori yang sama. Jeroan, ikan teri, sarden, sampai bayam, semuanya masuk ke daftar pantangan.

Sekilas, logikanya memang terasa masuk akal. Bayam punya sekitar 50-70 mg purin per 100 gram daun mentah. Angka ini termasuk lumayan untuk standar sayuran. Tapi, masalah dari pemikiran itu adalah menganggap semua purin itu sama. Padahal, kenyataannya enggak begitu.

New England Journal of Medicine mencatat lebih dari 47.000 pria selama 12 tahun, memantau pola makan dan kasus asam urat mereka. Hasilnya, konsumsi daging dan seafood yang tinggi secara signifikan meningkatkan risiko naiknya asam urat. Sementara itu, konsumsi sayuran kaya purin tidak memberikan efek tersebut.