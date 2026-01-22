Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fashion Show di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:57 WIB
<i>Fashion Show</i> di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara
{Fashion Show} di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara. (Foto: @Borobudur)
A
A
A

JAKARTA - Borobudur, situs warisan dunia Unesco dan salah satu ikon budaya Indonesia, menjadi lokasi penyelenggaraan Modinity Fashion Parade (MFP) 2026. 

Pemilihan Borobudur menjadi tonggak penting untuk menghadirkan fashion Asia Tenggara di panggung sarat budaya yang kuat. Ajang fashion tahunan ini yang menghadirkan seluruh ekosistem brand dalam rangkaian pertunjukan fashion show. 

Dikutip dari Instagram Borobudur, Kamis (22/1/2026), di ruang terbuka, fashion show itu memiliki runway sepanjang hampir 125 meter, yang melibatkan lebih dari 200 model. Perhelatan ini mempertemukan fashion, budaya, dan komunitas dalam satu ruang dengan nilai sejarah yang tinggi. 

Borobudur tidak hanya berperan sebagai latar, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman yang memberi makna dan kesinambungan pada pertunjukan.

Mengambil inspirasi dari nilai sejarah lintas generasi yang melekat pada Borobudur, MFP tahun ini menghadirkan pendekatan storytelling yang memadukan warisan masa lalu dengan arah masa depan. 

 

Telusuri berita women lainnya
