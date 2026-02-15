Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Baju Lebaran Arumi Bachsin dan Adelia Pasha, Soft Tanpa Meninggalkan Kesan Glamor 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |13:08 WIB
Inspirasi Baju Lebaran Arumi Bachsin dan Adelia Pasha, Soft Tanpa Meninggalkan Kesan Glamor 
Inspirasi Baju Lebaran Arumi Bachsin dan Adelia Pasha, Soft Tanpa Meninggalkan Kesan Glamor. (Layar tangkap IG Arumi Bachsin dan Adelia Pasha)
A
A
A

JAKARTA - Ramadhan identik dengan baju Lebaran. Tren baju Lebaran pun menjadi perhatian sebelum bulan puasa berlangsung, agar saat Bulan Suci tiba, bisa maksimal beribadah. 

Salah satunya inspirasi datang dari Arumi Bachsin. Istri dari Emil Dardak ini mengenakan busana muslim berwarna soft, yakni baby yellow. Meski soft, namun busana muslim tersebut tetap kuat aura glamornya. 

"Wanita yang paling cantik adalah wanita yang merasa bangga dan nyaman menjadi dirinya sendiri," ujar Arumi, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (15/2/2026). 

Baju itu dia kenakan dalam rangka runway Indonesia Fashion Aesthetic 2026. Arumi dengan tenang dan langkah yang anggun berlenggak lenggok menggunakan koleksi raya ini. 

Begitu juga dengan Adelia Pasha Ungu. Dikutip dari akun instagramnya, Adelia menggunakan baju berwarna hijau sage dipadu dengan warna emas muda yang berkilau. Juga terdapat aksen rempel pada bagian pinggang. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201716//shalawat_nada_imlek-g6xF_large.jpg
Viral Gong Xi Raya, Part Lagu Nasyid Berbahasa China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201708//angkutan_lebaran_2026-crOH_large.jpg
Kemenhub Siapkan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201668//menhub-5XHx_large.jpg
Titik Rawan Macet di Jabar Jadi Sorotan Menjelang Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201639//pemerintah-L98C_large.jpg
Pemerintah Teken Surat Edaran Pembelajaran saat Ramadan dan Lebaran 2026, Ini Isi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201603//pramono_anung-Mqe1_large.jpg
Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201463//pns-wZ7V_large.png
Apakah PNS dan ASN Libur Awal Ramadhan 2026? Ini Ketentuannya 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement