Inspirasi Baju Lebaran Arumi Bachsin dan Adelia Pasha, Soft Tanpa Meninggalkan Kesan Glamor

JAKARTA - Ramadhan identik dengan baju Lebaran. Tren baju Lebaran pun menjadi perhatian sebelum bulan puasa berlangsung, agar saat Bulan Suci tiba, bisa maksimal beribadah.

Salah satunya inspirasi datang dari Arumi Bachsin. Istri dari Emil Dardak ini mengenakan busana muslim berwarna soft, yakni baby yellow. Meski soft, namun busana muslim tersebut tetap kuat aura glamornya.

"Wanita yang paling cantik adalah wanita yang merasa bangga dan nyaman menjadi dirinya sendiri," ujar Arumi, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (15/2/2026).

Baju itu dia kenakan dalam rangka runway Indonesia Fashion Aesthetic 2026. Arumi dengan tenang dan langkah yang anggun berlenggak lenggok menggunakan koleksi raya ini.

Begitu juga dengan Adelia Pasha Ungu. Dikutip dari akun instagramnya, Adelia menggunakan baju berwarna hijau sage dipadu dengan warna emas muda yang berkilau. Juga terdapat aksen rempel pada bagian pinggang.