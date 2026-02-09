BLACKPINK Rilis Poster Visual "DEADLINE" Bernuasa Putih, Elegan dan Dramatis

JAKARTA - Grup girl K-pop fenomenal BLACKPINK merilis poster visual baru untuk mini album ketiga mereka bertajuk "DEADLINE". Poster yang diunggah di akun Instagram resmi blackpinkofficial terebut menampilkan potret elegan dengan dia konsep berbeda dari para member.

Satu yang menjadi sorotan adalah konsep statue yang diusung untuk Lisa, Rose, Jennie, dan Jisoo. Dalam versi statue, mereka tampil dengan busana berwarna putih di atas latar belakang putih bersih.

Gaya ini dirancang untuk menonjolkan siluet dan pesona feminin masing-masing, menciptakan citra yang halus, anggun, dan hampir seperti karya seni yang diukir. Efek visual tersebut memberikan nuansa elegan sekaligus kuat yang membuat setiap member tampak seperti patung hidup.

Sementara konsep lain yang dirilis terasa kontras, di mana BLACKPINK juga merilis poster dalam versi red light dengan latar merah menyala yang intens. Versi ini menonjolkan siluet dramatis anggota grup dan membuat aura lebih tegas terpancar dari keempat member.