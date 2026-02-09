Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Tren Kuku Hari Valentine 2026, Tak Melulu Merah hingga Pink

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:05 WIB
Ini Tren Kuku Hari Valentine 2026, Tak Melulu Merah hingga Pink
Ini Tren Kuku Hari Valentine 2026, Tak Melulu Merah hingga Pink. (Dok: Idiva)
A
A
A

JAKARTA - Hari Valentine yang biasanya diperingati setiap 14 Februari identik dengan warna merah, pink, hingga putih. Tak hanya kado dan coklat, valentine juga biasanya dirayakan dengan merias diri.

Salah satunya dengan mengikuti tren kuku. Hari Valentine 2026 mulai bergeser dari pilihan warna biasanya seperti merah, merah muda, dan putih. Sesuai dengan tren gaya yang berkembang, desain kuku kini lebih menonjolkan kesan elegan, modern, dan personal namun tetap romantis.

Dilansir dari iDiva, tren kuku Valentine tahun ini cenderung mengekspresikan gaya unik dan estetika yang lebih matang. Sehingga tidak sekedar mengikuti warna merah hingga pink yang sudah sering dipakai.

Inilah 4 warna Valentine 2026 yang tidak sekedar merah dan pink, seperti dikutip Idiva, Senin (9/2/2026). 

1. Tone berry dan mauve, nuansa berry gelap dan mauve lembut memberi kesan romantis yang dewasa tanpa terlalu mencolok.

 

Halaman:
1 2
      
