5 Ide Kado Valentine yang Berkesan selain Cokelat

JAKARTA - Hari Valentine sudah di depan mata. Apa yang sudah Anda siapkan untuk pasangan di hari kasih sayang yang jatuh pada 14 Februari mendatang?

Cokelat memang identik dengan Hari Valentine. Namun, bukan berarti Anda harus selalu memberikannya. Jika ingin tampil beda dan lebih personal, ada banyak pilihan kado Valentine selain cokelat yang tak kalah romantis.

Berikut lima ide kado Valentine yang bisa menjadi inspirasi selain cokelat, dikutip classbento, Minggu (8/2/2026).

1. Surat Cinta atau Kartu Ucapan Personal

Di era serba digital, surat cinta tulisan tangan justru terasa lebih spesial. Ungkapkan perasaan, kenangan manis, atau harapan untuk hubungan ke depan. Kado ini sederhana, tetapi sangat tulus dan emosional.

2. Aksesori Fashion

Aksesori juga bisa menjadi pilihan kado Valentine. Jam tangan, dompet, tas kecil, atau perhiasan sederhana dapat menjadi hadiah yang berguna sekaligus stylish. Pilih desain yang sesuai dengan gaya pasangan agar bisa digunakan sehari-hari.