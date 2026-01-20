Jangan Asal Beli, Begini Cara Bedakan Cokelat Asli dan Palsu

JAKARTA - Cokelat batang yang sering kita temukan di pasaran ternyata tidak semuanya dibuat dengan kualitas yang sama. Ada yang memang terbuat dari cokelat asli, namun ada pula yang kualitasnya rendah atau bahkan palsu.

Menurut pakar cokelat dari EatingWell, Selasa (20/1/2026) ada beberapa perbedaan yang dapat dikenali melalui label dan ciri fisik produknya. Cokelat asli dibuat dari bahan dasar alami yang berasal dari kakao.

Pada cokelat hitam (dark chocolate) dan cokelat susu, komponen utamanya adalah cocoa butter (mentega kakao) dan cocoa mass (massa kakao) yang memberikan rasa cokelat kuat serta tekstur yang halus. Gula ditambahkan untuk menyeimbangkan rasa. Sementara itu, cokelat putih dibuat dari mentega kakao, gula, dan susu karena tidak mengandung massa kakao seperti cokelat batang pada umumnya.

Kunci utama untuk mengetahui apakah cokelat tersebut asli adalah adanya penyebutan cocoa butter dan massa kakao pada urutan pertama dalam daftar komposisi. Namun, karena harga kakao yang tinggi dan tantangan produksi, beberapa produk di pasaran menggunakan bahan pengganti yang lebih murah seperti minyak sawit, minyak kedelai, atau sirup jagung sebagai bahan yang lebih dominan dibandingkan mentega kakao.