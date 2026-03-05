Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Makanan dan Minuman Ini Tampak Sehat namun Tinggi Kalori

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |17:25 WIB
7 Makanan dan Minuman Ini Tampak Sehat namun Tinggi Kalori
7 Makanan dan Minuman Ini Tampak Sehat namun Tinggi Kalori (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kalori yang terkandung dalam makanan tak bisa selalu dilihat dari tampilannya. Ada beberapa makanan dan minuman yang tampak sehat namun ternyata mengandung lebih banyak kalori daripada yang dibayangkan.

Menurut ahli gizi, selain jumlahnya, penting juga memperhatikan apa yang terkandung dalam makanan seperti gula, lemak, dan ukuran porsinya. Karena hal ini juga memengaruhi seberapa cepat energi itu masuk ke tubuh dan seberapa lama tubuh merasa kenyang.

Berikut ini sederet makanan dan minuman yang tergolong tinggi kalori:

1. Kopi Kemasan Botol

Minuman kopi botolan dan latte siap minum sering mengandung 250–300 kalori plus sekitar 30 g gula tambahan per botol.

2. Protein Bar

Bar protein memang praktis sebagai snack, tetapi beberapa di antaranya bisa memiliki lebih dari 300 kalori dan hingga 12 g gula tambahan, sehingga cepat menambah jumlah energi harian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/298/3198758/tomyum-qxBo_large.jpg
‎Kekayaan Kuliner Thailand dari Perjalanan Rasa, Budaya hingga Filosofi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186016/nenek-cnTG_large.jpg
5 Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/298/3054138/tren_timun_pakai_mayones-JlAa_large.png
Viral Tren Makan Timun Pakai Krim Keju dan Mayones di TikTok, Tertarik Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/298/3030457/kopi_susu_topping_mi_instan-ZCRA_large.jpg
Usai Kopi Daun Bawang, Kini Heboh Kopi Susu Pakai Topping Mi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/298/3029846/kuliner_prj_2024-NpgZ_large.jpg
5 Jajanan Viral Wajib Dicoba di PRJ 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/298/3009638/usai-tren-kopi-daun-bawang-kini-muncul-kopi-susu-campur-cabai-rawit-H1Wz4JIeHO.jpg
Usai Tren Kopi Daun Bawang, Kini Muncul Kopi Susu Campur Cabai Rawit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement