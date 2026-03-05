7 Makanan dan Minuman Ini Tampak Sehat namun Tinggi Kalori

7 Makanan dan Minuman Ini Tampak Sehat namun Tinggi Kalori (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kalori yang terkandung dalam makanan tak bisa selalu dilihat dari tampilannya. Ada beberapa makanan dan minuman yang tampak sehat namun ternyata mengandung lebih banyak kalori daripada yang dibayangkan.

Menurut ahli gizi, selain jumlahnya, penting juga memperhatikan apa yang terkandung dalam makanan seperti gula, lemak, dan ukuran porsinya. Karena hal ini juga memengaruhi seberapa cepat energi itu masuk ke tubuh dan seberapa lama tubuh merasa kenyang.

Berikut ini sederet makanan dan minuman yang tergolong tinggi kalori:

1. Kopi Kemasan Botol

Minuman kopi botolan dan latte siap minum sering mengandung 250–300 kalori plus sekitar 30 g gula tambahan per botol.

2. Protein Bar

Bar protein memang praktis sebagai snack, tetapi beberapa di antaranya bisa memiliki lebih dari 300 kalori dan hingga 12 g gula tambahan, sehingga cepat menambah jumlah energi harian.