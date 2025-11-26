Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:17 WIB
5 Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur
5 Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perubahan pola makan yang lebih sehat ternyata bisa membuat seseorang panjang umur. Dilansir dari EatingWell, penelitian menunjukkan bahwa beralih dari pola makan ala Barat yang banyak mengandung makanan olahan, gula tambahan, dan daging merah ke pola makan yang lebih alami dan seimbang dapat memberikan dampak besar.

Pola makan yang dimaksud adalah pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, hingga yogurt. Menariknya, semua makanan sehat tersebut merupakan bagian dari diet Mediterania, salah satu pola makan tradisional paling terkenal di dunia.

Diet ini tidak mengharuskan Anda menghitung kalori atau menghindari makanan tertentu secara ketat. Anda hanya perlu lebih sering memilih makanan alami daripada makanan olahan.

Para ahli juga menemukan bahwa beberapa makanan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding yang lain. Berikut beberapa makanan yang disebut dapat membantu Anda hidup lebih lama:

1. Brokoli

Brokoli kaya antioksidan dan senyawa khusus yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Makanan ini juga baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung.

