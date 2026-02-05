HOME WOMEN TRAVEL

Korsel Jadi Destinasi Incaran Warga RI, Ini Buktinya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |19:18 WIB
Korsel Jadi Destinasi Incaran Warga RI, Ini Buktinya
Korsel Jadi Destinasi Incaran Warga RI, Ini Buktinya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Korea Selatan menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan Indonesia untuk berbagai pengalaman, mulai dari wisata budaya, eksplorasi kota, hingga kuliner dan perjalanan musiman. Tren perjalanan ke Korea Selatan pun terus menunjukkan peningkatan di kalangan wisatawan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Korea Tourism Organization (KTO), tercatat bahwa sejumlah 301 ribu wisatawan Indonesia melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan pada periode Januari hingga Oktober 2025. Angka ini melampaui pencapaian periode yang sama pada tahun 2024, yaitu 273 ribu wisatawan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan dari waktu ke waktu, minat terhadap konsep perjalanan private trip juga semakin menguat, terutama di kalangan wisatawan yang menginginkan perjalanan yang lebih personal.

Chief Operating Officer Howliday, Miftakh, mengatakan permintaan private trip ke Korea Selatan banyak datang dari peserta yang sebelumnya melakukan private trip ke Jepang. Mereka umumnya menginginkan perjalanan dengan ritme yang lebih santai, bersifat personal, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, pasangan, maupun first timer.

“Dari sini terlihat adanya perubahan preferensi wisatawan terhadap cara mereka bepergian,” kata dia.

Sejalan dengan perubahan preferensi tersebut, rute private trip ke Korea Selatan kini menjadi bagian dari pengembangan layanan perjalanan internasional Howliday.

Kalau mau, aku juga bisa bantu samakan istilah asing sesuai gaya selingkung redaksi atau rapikan lead supaya lebih tajam.

