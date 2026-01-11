Didominasi Jenis Suede, 5 Model Sepatu Ini Makin Stylish Dipadu Celana Jeans

JAKARTA - Didominasi jenis suede, 5 model sepatu ini makin {stylish} dipadu jeans. Celana Jeans menjadi salah satu item fesyen yang tak lekang oleh waktu dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya.

Mulai dari tampilan kasual hingga semi-formal, celana jeans selalu bisa diandalkan untuk menciptakan kesan rapi namun tetap santai. Fleksibilitas inilah yang membuat jeans cocok dipadukan dengan beragam model sepatu, baik untuk aktivitas sehari-hari, hangout, hingga acara nonformal.

Pemilihan sepatu yang tepat dapat memperkuat karakter penampilan saat mengenakan jeans. Model sepatu tertentu mampu memberikan kesan simpel, sporty, atau bahkan elegan tanpa harus terlihat berlebihan. Dengan kombinasi yang pas, jeans dan sepatu dapat menjadi paduan yang nyaman sekaligus stylish, sehingga penampilan tetap menarik di berbagai kesempatan.

Berikut ini 5 jenis sepatu yang stylish jika dipadukan dengan jeans, seperti dikutip dari whowhatwear, Minggu (11/1/2025).

1. Sepatu Bot Kulit Tinggi

Sepatu bot kulit tinggi dipadukan dengan celana jeans panjang, lurus atau sedikit melebar yang pas di bagian atas atau jatuh rapi di atasnya. Tampilan ini terasa sangat elegan saat dipadukan dengan denim berwarna gelap dan ikat pinggang ramping untuk sentuhan akhir yang rapi.

Kulit berwarna hitam dan cokelat tua adalah pilihan utama, membuat pakaian ini tetap abadi. Kombinasi ini juga cocok dipadukan dengan rajutan berukuran besar maupun pakaian luar yang elegan.

2. Sepatu Selop

Sepatu selop memberikan sentuhan keren dan modis pada celana jeans di tahun 2026, terutama saat dipadukan dengan celana jeans model longgar atau berpotongan lurus.

Kuncinya adalah menonjolkan bentuknya yang berstruktur dengan menjaga agar bagian pakaian lainnya tetap sederhana dan kasual. Bayangkan celana jeans dengan warna vintage, kaos atau kardigan sederhana, dan sepatu selop yang melengkapi tampilan. Dengan cara pemakaian seperti ini, sepatu bakiak terasa disengaja, bukan seperti kostum.

3. Suede Sneakers

Suede Sneakers adalah tren sepatu yang kini tengah diminati banyak orang. Sepatu ini dipadukan dengan celana jeans lurus atau celana jeans slim fit untuk tampilan yang terasa elegan namun tetap kasual.

Warna-warna netral seperti cokelat, abu-abu kecoklatan, dan abu-abu membuat keseluruhan penampilan terlihat mewah, bukan sekadar sporty. Tambahkan jaket yang rapi atau tas yang terstruktur, dan keseluruhan tampilan akan langsung terlihat chic.