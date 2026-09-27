Christina Aguilera Tampil dengan Gaya Y2K, Pamer Tato Punggung dengan Celana Jeans Low-Rise

JAKARTA - Christina Aguilera kembali mencuri perhatian lewat gaya busana Y2K. Penyanyi berusia 45 tahun itu terlihat mengenakan celana jeans low-rise yang memperlihatkan tato di bagian bawah punggungnya saat berada di Portofino, Italia.

Penampilan tersebut terasa seperti membawa kembali gaya busana era awal 2000-an yang dulu identik dengan Christina. Ia tampil santai saat menghabiskan waktu bersama tunangannya, Matthew Rutler.

Kenakan Celana Jeans Low-Rise

Christina Aguilera kenakan celana jeans low rise. (Foto: dok Instagram/backgrid_usa)

Melansir People, Christina terlihat mengenakan atasan model halter bergaya selendang dengan perpaduan warna merah muda, hijau, dan kuning. Ia memadukannya dengan celana jeans low-rise yang bagian pinggang belakangnya dibuat sangat rendah.

Model celana tersebut membuat tato di bagian bawah punggung Christina terlihat jelas. Detail kerutan pada bagian belakang celana juga semakin menonjolkan gaya busananya.

Untuk melengkapi penampilan, pelantun "Genie in a Bottle" itu menata rambut pirangnya secara sederhana. Ia juga mengenakan kacamata hitam, membawa tas berwarna merah muda, dan memakai sandal jepit.

Christina diketahui berada di Portofino bersama Matthew untuk menikmati waktu santai sekaligus berbelanja. Keduanya terlihat berjalan sambil bergandengan tangan.

Kembali ke Gaya Awal 2000-an

Pilihan celana low-rise tersebut cukup menarik perhatian karena model ini sangat lekat dengan tren mode era Y2K. Christina sendiri memang sudah dikenal sering mengenakan celana berpinggang rendah pada awal 2000-an.