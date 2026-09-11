Jangan Buang Jeans Lama, Ini 5 Ide DIY yang Bisa Dicoba di Rumah

JAKARTA – Punya celana jeans lama yang sudah pudar, robek, atau tak muat lagi? Jangan buru-buru membuangnya. Dengan sedikit kreativitas, celana jeans bekas ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi berbagai barang yang berguna di rumah.

Bahan denim dikenal cukup tebal dan kuat. Selain itu, jeans juga memiliki beberapa bagian yang bisa langsung dimanfaatkan, seperti saku, jahitan, hingga bagian pinggang. Karena itu, kain denim cocok dijadikan berbagai barang baru melalui teknik upcycling.

5 Ide DIY dari Jeans yang Tak Terpakai

Kalau punya jeans lama yang sudah tak lagi kamu pakai, berikut beberapa ide DIY yang bisa dicoba seperti yang dilansir dari The Times of India.

1. Ubah menjadi tas

Salah satu cara paling mudah memanfaatkan jeans bekas adalah menjadikannya tas. Bagian kaki celana dapat dipotong, sementara bagian pinggang dan saku depan bisa dipertahankan untuk menjadi bagian utama tas. Bagian bawahnya kemudian dijahit hingga tertutup.

Jika ingin membuat tas dengan bagian dasar yang lebih lebar, kain dari potongan kaki jeans dapat digunakan sebagai tambahan pada bagian bawah. Saku bawaan jeans juga bisa menjadi tempat penyimpanan tambahan. Untuk talinya, kamu bisa menggunakan tali kain, tali tambang, atau sisa bahan jeans.

2. Bikin tempat penyimpanan dari saku jeans

Ilustrasi tempat penyimpanan dari jeans. (Foto: dok Pinterest)

Saku belakang jeans juga jangan langsung dibuang. Bagian ini bisa disulap menjadi tempat penyimpanan yang ditempel di dinding.