3 Pilihan Celana Jeans Brand Lokal ala Valerie dan Veronika Twins

JAKARTA - Cari celana jeans atau denim yang pas badan dan nyaman dipakai memang agak sulit. Kadang bagian pinggang kebesaran, bagian paha sempit, atau yang paling sering kepanjangan, sehingga mau tak mau harus ke penjahit agar ukurannya sesuai. Padahal celana denim adalah bawahan yang netral dipakai dengan warna dan model atasan apapun.

Influencer sekaligus pegiat gaya hidup berkelanjutan, Valerie dan Veronika Twins, lewat video di akun Instagram pribadinya membagikan rekomendasi celana denim brand lokal. Jadi buat kamu yang sedang cari celana jeans, yuk simak rekomendasinya!

La Douce

(Foto: dok Instagram/ladouce__)

Pertama, La Douce. “Keyword-nya perempuan dan petite karena brand ini cocok banget buat kamu yang punya paha atau pinggang kecil,” ucapnya.

“So, when I saw this brand, the most noticeable thing was pilihan cuttingnya banyak, mulai dari straight leg sampai wide leg yang tetap flattering buat berbagai bentuk tubuh. Wash denimnya juga cenderung timeless, jadi gampang deh dipaduin sama basic tee atau basic,” tuturnya.

Nah, kalau kamu suka tampilan yang clean, feminin, dan juga effortless, kamu bisa pilih brand ini.

Klavee