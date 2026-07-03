7 Ide Padu Padan Butter Yellow Jeans Biar Makin Catchy

JAKARTA - Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai tren lawas dari tahun 2010-an, celana jeans berwarna kini kembali digemari. Tahun ini, warna kuning mentega (butter yellow) sedang sangat populer, dengan nuansa cerah yang mencakup warna lemon pucat, kuning puding, hingga primrose.

Walaupun celana jeans berwarna mungkin terlihat terlalu mencolok pada awalnya, celana jeans kuning ternyata sangat serbaguna jika dipadukan dengan pas. Pakaian ini bisa menjadi alternatif yang segar untuk celana jeans biru andalan kamu.

Berikut adalah ide-ide gaya dengan celana jeans butter yellow untuk berbagai acara, dari akhir pekan yang santai hingga jalan-jalan di malam hari.

1. Nuansa Warna Senada (Tonal Hues)

Jeans butter yellow dengan pilihan warna monokrom. (Foto: dok Pinterest)

Maksimalkan gaya kuningmu dengan memakai atasan yang warnanya senada dengan celana jeans kamu. Pilihan warna monokrom ini membuat penampilan celana jeans terasa lebih dewasa, sementara aksesori berwarna netral menjaga gayamu tetap elegan. Sempurnakan pakaian ini dengan perhiasan emas untuk menonjolkan kesan cerah dari warna tersebut.

2. Gaya Klasik yang Sempurna

Celana jeans kargo kuning menawarkan gaya yang lebih santai dan fungsional, apalagi jika dipadukan dengan potongan pakaian klasik. Kemeja polo bergaris memberikan kesan gaya pelajar klasik (preppy), dan sepatu selop (loafer) kulit membuat gayanya semakin memikat. Tambahkan tas berbahan suede untuk memberikan tekstur dan melembutkan kesan kasual dari celana kargo tersebut.

3. Kontras yang Mewah