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Pesona Para Artis Pakai Kebaya Butter Yellow, Hangat dan Elegan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |14:05 WIB
Pesona Para Artis Pakai Kebaya Butter Yellow, Hangat dan Elegan
Ayu Ting Ting dalam balutan kebaya butter yellow. (Foto: dok Instagram/ayutingting92)
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JAKARTA - Warna butter yellow atau kuning mentega memang lagi jadi primadona banget di kalangan pesohor Tanah Air akhir-akhir ini! Warnanya yang lembut berhasil membuat tone kulit terlihat lebih cerah, segar, dan memberikan kesan elegan tanpa terlihat berlebihan.

Ini gaya tiga artis Tanah Air yang sukses mencuri perhatian dengan kebaya butter yellow yang bikin terlihat makin mempesona dan elegan

1. Ayu Ting Ting 

Ayu Ting Ting baru saja tampil memukau saat menghadiri acara pernikahan sepupunya. Ia tampil sangat selaras bersama ibu dan anaknya. Ayu mengenakan kebaya brukat rancangan desainer kondang Renzi Lazuardi. Potongan kebayanya dibuat simpel namun pas membentuk lekuk tubuh, menonjolkan siluet yang rapi dan elegan.

Sebagai padanan, ia menggunakan kain lilit batik berwarna cokelat gelap dari koleksi Batik Eyang Putri, memberikan kontras yang manis dengan warna cerah kebayanya. Wajah Ayu dipulas dengan gaya natural flawless, menonjolkan blush on peach lembut dan lipstik nude yang memperkuat kesan kalem. 

Ayu makin tampak berkelas dengan tas yang ditentengnya! Ayu membawa tas Chanel edisi Pearl Top Handle Wallet on Chain WOC Black Shiny Aged Calfskin Light Gold Hardware yang dibanderol dengan harga fantastis, sekitar Rp117 juta.

2. Maia Estianty 

Bunda Maia Butter Yellow
Bunda Maia saat mengenakan kebaya warna butter yellow. (Foto: dok Instagram/elelrumi)

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