Lagi Tren, Celana Low-Rise Jeans Kembali Populer ala Y2K hingga Dipakai Jennie BLACKPINK

TREN fashion era Y2K kembali menjadi sorotan dan terus digemari generasi muda. Salah satu gaya yang identik dengan tren akhir 1990-an hingga awal 2000-an adalah busana berpotongan low-rise atau berpinggang rendah.

Tren tersebut juga kerap ditampilkan oleh Jennie BLACKPINK. Dengan gaya khasnya, Jennie mampu membuat busana berpotongan rendah terlihat modern, feminin, sekaligus memberikan kesan effortless.

1. Jennie dan Tren Low-Rise

Dilansir dari Hankook Ilbo, low-rise merupakan model bawahan yang memiliki posisi pinggang lebih rendah dan berada di sekitar area pinggul. Gaya ini menjadi salah satu elemen ikonik dalam fashion Y2K.

Berbeda dengan celana atau rok high-waist yang menutupi bagian pinggang, model low-rise justru memberikan siluet yang lebih terbuka. Potongan tersebut dapat menonjolkan garis pinggang sekaligus memberikan kesan berani dan santai.

Jennie menjadi salah satu selebritas yang cukup sering mengeksplorasi gaya tersebut. Ia terlihat mengenakan beragam bawahan low-rise, mulai dari celana berpotongan longgar hingga rok mini yang lebih pas di tubuh.

2. Padukan dengan Crop Top

Salah satu gaya yang sering digunakan Jennie adalah memadukan bawahan low-rise dengan atasan berpotongan pendek atau crop top. Kombinasi tersebut membuat bagian pinggang terlihat dan semakin memperkuat nuansa Y2K.

Meski terinspirasi dari tren fashion masa lalu, Jennie mampu memberikan sentuhan modern. Alhasil, tampilannya tetap relevan dengan perkembangan fashion saat ini.

Gaya tersebut juga memberikan kesan feminin sekaligus percaya diri. Tak heran jika penampilan Jennie kerap menjadi inspirasi bagi pencinta fashion.