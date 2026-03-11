Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kontroversi Foto Jennie Pose 'Middle Finger', Balas Tudingan Netizen?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |15:45 WIB
JAKARTA - Unggahan terbaru Jennie dengan pose menunjukkan gestur jari tengah kini menjadi bahan perbincangan publik. Foto tersebut muncul di tengah berbagai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan soal dirinya, mulai dari diduga menjadi donatur Zionis hingga dituding arogan saat berada di Paris.

Jennie diketahui baru saja menghadiri acara Paris Fashion Week. Ia pun membagikan beberapa potret dirinya saat menghadiri acara tersebut.

Di antara foto-foto itu, ada satu gambar yang memperlihatkan Jennie mengangkat jari tengah. Sebagian penggemar menilai foto tersebut sebagai bentuk respons Jennie terhadap kritik yang belakangan ia terima.

Banyak fans justru mendukung sang idol dan menganggap gestur tersebut sebagai pesan tegas kepada para haters. Beberapa unggahan di media sosial bahkan menyebut foto itu sebagai balasan Jennie untuk para pembenci.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit juga netizen yang mengkritik tindakan tersebut. Beberapa komentar menyebut gestur itu terkesan berlebihan dan menilai Jennie tampak terlalu terpengaruh oleh kritik yang beredar di internet.

Halaman:
1 2
      
