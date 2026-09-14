Tren Bedazzling Hype Lagi, Bikin Kamu Cute dengan Kilau Maksimal

JAKARTA - Tampil maksimal dengan bling-bling pasti sudah tak asing lagi akhir-akhir ini. Setiap benda pribadi, mulai dari tas, casing handphone, tumbler, hingga wajah penuh dengan kilauan warna-warni. Tren tersebut dikenal dengan nama bedazzling.

Bedazzling akrab dengan rhinestone, kristal, atau ornamen kilau yang menandakan tren Y2K bangkit lagi. Tren ini sempat populer di era 90an akhir hingga 2000-an awal. Kamu belum keren, kalau belum bergaya dengan bedazzling. Kini, tren tersebut balik lagi dengan sentuhan yang sama meriahnya.

Kenalan sama Bedazzling

Case HP bedazzling. (Foto: dok Pinterest)

Bedazzling adalah menghias barang pribadi dengan aksesori kristal, rhinestone, atau beda berkilau lainnya. Benda yang tadinya terlihat biasa saja, dengan bedazzling bakal jadi lebih berkilau. Tren ini jelas berlawanan dengan gaya sebelumnya yang minimalis, tanpa aksesori, warna soft, dan sangat effortless.

Kenapa Jadi Viral?

Kue Ultah Kylie Jenner. (Foto: dok Instagram/kyliejenner)

Tren bedazzling ini jadi ramai salah satunya saat pesta ulang tahun Kylie Jenner. Ulang tahunnya bertema Princess Kitty dan dekorasinya penuh ceria dengan warna warni, rhinestone, dan gemstone.

Namun, ternyata sebelum Kylie, tren ini lebih dulu dipopulerkan oleh beberapa artis, seperti Britney Spears, Paris Hilton, dan sederet artis era 2000-an. Tentunya, bedazzling mengingatkan netizen pada estetika Y2K yang kini diadopsi Gen Z.

Tren ini juga populer di Indonesia yang dibawa oleh konten kreator Naykilla. Gaya maksimalis yang unik ini jadi tren viral yang diikuti oleh Gen Z.

(Agustina Wulandari )

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