Pagi Hari Ternyata Waktu Terbaik untuk BAB, Ini Alasannya

JAKARTA - Buang air besar (BAB) jadi rutinitas alami tubuh yang penting untuk membuang sisa makanan dan menjaga kesehatan pencernaan. Namun, tahukah kamu bahwa ada waktu tertentu yang dianggap lebih ideal untuk BAB?

Menurut ahli gastroenterologi, pagi hari, terutama setelah bangun tidur, cenderung menjadi waktu yang paling baik bagi sebagian besar orang untuk BAB. Meski begitu, tak ada aturan yang mengharuskan setiap orang BAB pada jam yang sama.

Melansir Eating Well, hal yang lebih penting adalah memiliki pola BAB yang teratur dan tuntas. Setiap orang bisa memiliki kebiasaan yang berbeda, sehingga tak perlu memaksakan diri hanya karena belum BAB di pagi hari.

Kenapa Pagi Hari Jadi Waktu yang Ideal untuk BAB?

Ada beberapa alasan mengapa pagi hari dianggap sebagai waktu yang paling mendukung untuk buang air besar.

1. Usus Lebih Aktif di Pagi Hari

Tubuh memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem pencernaan.

Menurut gastroenterolog Will Bulsiewicz, ritme tubuh yang teratur menjaga pergerakan usus tetap baik. Sementara itu, gastroenterolog Kenneth Brown menjelaskan bahwa usus besar cenderung lebih aktif pada siang hari dan aktivitasnya mencapai puncak pada pagi hari.