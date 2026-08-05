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Mitos atau Fakta: Toilet Jongkok Lebih Sehat untuk BAB?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:05 WIB
Mitos atau Fakta: Toilet Jongkok Lebih Sehat untuk BAB?
BAB di toilet. (Foto: Freepik)
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TOILET jongkok dan toilet duduk sering dibandingkan. Tak hanya dari sisi kenyamanan, namun juga manfaatnya bagi kesehatan.

Banyak yang menilai toilet jongkok lebih baik untuk posisi buang air besar (BAB). Namun apakah itu mitos atau fakta?

Dokter Bagikan Tips BAB yang Benar Jika Gunakan Toilet Duduk

1. Toilet Jongkok Lebih Sehat untuk BAB?

Perawat bernama Rizal melalui akun X @afrkml mengungkapkan bahwa posisi jongkok dinilai lebih ergonomis dan sesuai dengan anatomi tubuh saat buang air besar. Menurutnya, posisi jongkok dapat membantu proses BAB menjadi lebih lancar karena membuat jalur keluarnya feses lebih lurus.

“Btw untuk ukuran kesehatan, jauh lebih baik toilet jongkok gaes drpd duduk krn posisi jongkok tuh lebih ergonomis & sesuai anatomi,” tulis Rizal.

Rizal menjelaskan, saat jongkok, sudut antara rektum dan anus menjadi lebih terbuka. Dengan begitu, proses pengeluaran feses dinilai lebih mudah.

“Posisi jongkok bikin sudut antara rektum & anus jadi lebih kebuka sehingga jalur keluarnya feses relatif lebih lurus,” lanjutnya.

 

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