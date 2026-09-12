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6 Gerakan yang Bisa Atasi Sembelit, Bikin BAB Lebih Lancar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |13:15 WIB
6 Gerakan yang Bisa Atasi Sembelit, Bikin BAB Lebih Lancar
6 Gerakan yang Bisa Atasi Sembelit, Bikin BAB Lebih Lancar (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Sembelit bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman. Selain memperhatikan asupan serat dan cairan, bergerak aktif juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal.

Aktivitas fisik diketahui dapat merangsang kerja otot di saluran pencernaan sehingga membantu mendorong sisa makanan melewati usus. Meski demikian, olahraga bukanlah obat yang secara langsung menyembuhkan sembelit.

Ahli gastroenterologi MemorialCare Orange Coast Medical Center, Ashkan Farhadi, MD, mengatakan aktivitas fisik secara umum lebih penting daripada mengandalkan satu jenis gerakan tertentu.

"Konsep umum melakukan olahraga dan aktivitas lebih relevan daripada gerakan tertentu," ujar Farhadi dilansir dari Prevention.

Sementara itu, Kylee Staky, PT, DPT, terapis fisik lantai panggul di Corewell Health, menjelaskan bahwa kondisi otot dasar panggul juga berkaitan dengan proses buang air besar.

Otot tersebut perlu berkoordinasi dan rileks agar tinja dapat keluar dengan baik. Peregangan dapat membantu meningkatkan mobilitas jaringan dan mengurangi ketegangan pada area tersebut.

Mengapa olahraga bisa membantu mengatasi sembelit?

Ada beberapa mekanisme yang membuat aktivitas fisik berpotensi membantu pencernaan. Olahraga teratur dapat merangsang otot-otot usus dan meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan.

Aktivitas fisik juga dapat membantu mengelola stres. Menurut Farhadi, ketika dampak stres terhadap sistem pencernaan berkurang, peradangan pada usus serta gangguan keteraturan buang air besar juga dapat ikut berkurang.

      
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