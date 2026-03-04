5 Cara Mengatasi Sembelit Saat Puasa agar Ibadah Tetap Nyaman

JAKARTA - Sembelit atau konstipasi menjadi salah satu keluhan yang cukup sering muncul saat bulan puasa. Perubahan pola makan, kurangnya asupan cairan, hingga minimnya konsumsi serat bisa membuat buang air besar menjadi tidak lancar.

Jika dibiarkan, sembelit dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, perut kembung, bahkan nyeri. Tentu ini bisa menyebabkan aktivitas terganggu dan tak nyaman.

Agar ibadah tetap lancar dan tubuh tetap fit, berikut lima cara mengatasi sembelit saat puasa yang bisa Anda terapkan, dirangkum route2health.com, dikutip Rabu, (4/3/2026).

1. Perbanyak Asupan Serat saat Sahur dan Berbuka

Serat membantu melunakkan feses dan memperlancar pergerakan usus. Saat puasa, pastikan menu sahur dan berbuka mengandung cukup serat dari sayuran hijau (bayam, brokoli, kangkung), buah-buahan (pepaya, pir, apel) dan biji-bijian utuh (oat, roti gandum).

Menurut rekomendasi dari Route 2 Health, orang dewasa dianjurkan mengonsumsi sekitar 21–38 gram serat per hari, tergantung usia dan jenis kelamin.

2. Cukupi Kebutuhan Cairan

Kurang minum adalah penyebab utama sembelit saat puasa. Meski tidak bisa minum sepanjang hari, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan cairan dengan pola 2-4-2 yakni 2 gelas saat berbuka, 4 gelas antara berbuka dan sahur, 2 gelas saat sahur.

Health Reporter menjelaskan bahwa asupan cairan yang cukup membantu mencegah tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan.