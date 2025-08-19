Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini

JAKARTA - Pencernaan sehat merupakan impian semua orang. Lancarnya pencernaan ini tentu bisa berdampak baik pada kesehatan tubuh termasuk usus.

Untuk itu, ada baiknya menghindari berbagai macam makanan yang bisa memicu masalah pencernaan.

Biar tetap sehat, usahakan selalu mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tentunya baik untuk pencernaan. Makanan ini pun mudah ditemukan dan pastinya bisa jadi pilihan tepat untuk gaya hidup Anda.

Penasaran, ada makanan apa saja yang baik untuk pencernaan? Yuk simak informasinya dari NHS UK, Selasa (19/8/2025).

1. Pepaya

Pertama ada pepaya. Buah ini jadi salah satu santapan yang cocok untuk melancarkan sistem pencernaan Anda.

Pepaya merupakan buah yang kaya akan serat serta vitamin sehingga baik untuk kesehatan usus. Pepaya membuat BAB jadi lebih lancar sehingga bisa jadi opsi Anda untuk melancarkan pencernaan.

2. Lengkuas

Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas dikenal sebagai bumbu dapur yang juga kaya akan manfaat.

Salah satunya adalah untuk meringankan masalah pencernaan. Dikutip dari SehatQ, lengkuas biasa digunakan budaya Asia untuk menenangkan perut yang tak nyaman, mengatasi diare, mengurangi muntah, dan menghentikan cegukan.

Lengkuas kaya akan serat makanan dan fitokimia yang membantu meningkatkan pencernaan. Sebatang lengkuas segar memiliki zat antibakteri yang berguna untuk menyingkirkan bakteri patogen.