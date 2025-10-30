Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Rutinitas Pagi yang Bikin Pencernaan Lebih Sehat dan Lancar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |17:15 WIB
5 Rutinitas Pagi yang Bikin Pencernaan Lebih Sehat dan Lancar
5 Rutinitas Pagi yang Bikin Pencernaan Lebih Sehat dan Lancar (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pencernaan yang lancar berperan besar dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Salah satu kuncinya ada pada kebiasaan yang dilakukan setiap pagi. Rutinitas sederhana saat baru bangun ternyata bisa membantu tubuh membuang sisa racun, memperlancar metabolisme, dan membuat perut terasa lebih nyaman sepanjang hari.

Berikut lima kebiasaan pagi yang terbukti membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, seperti dilansir Times of India, Kamis (30/10/2025).

1. Awali hari dengan air hangat

Minum segelas air hangat setelah bangun tidur dapat membantu “mengaktifkan” sistem pencernaan. Air hangat membantu membersihkan sisa racun dari tubuh, menjaga hidrasi organ-organ vital, serta memicu pergerakan usus. Jika ingin hasil yang lebih optimal, tambahkan sedikit perasan lemon untuk memberikan efek detoks alami dan membantu pencernaan bekerja lebih baik.

2. Lakukan peregangan ringan atau yoga

Gerakan peregangan sederhana atau beberapa pose yoga seperti cat-cow dan twisting seated efektif membantu merangsang organ pencernaan. Aktivitas ini meningkatkan aliran darah ke saluran cerna sekaligus mempercepat proses pembuangan sisa metabolisme. Cukup luangkan waktu sekitar 10 menit setiap pagi untuk membuat perut terasa lebih ringan dan tidak mudah kembung.

Buat kamu yang lagi cari minuman berserat yang bagus untuk pencernaan jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada minuman fiber yang menarik dengan harga promo.

 

Halaman:
1 2
      
