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Fashion Style 90-an Bikin Gagal Move On, Ternyata Ini Alasannya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |19:05 WIB
<i>Fashion Style</i> 90-an Bikin Gagal <i>Move On</i>, Ternyata Ini Alasannya
Ilustrasi fashion style era 90an. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Tren fashion tentunya terus berputar, termasuk fashion style era 90-an yang belakangan ini kembali populer. Mulai dari ripped jeans, kemeja flanel, boots, hingga slip dress, kembali jadi inspirasi fashion masa kini.

Dilansir dari Elle, tren fashion style era 90-an tak lepas dari gaya sederhana, nyaman, dan memberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Yuk, simak alasan mengapa style 90-an masih menarik perhatian.

1. Fashion Simpel dan Nyaman

Fashion style era 90-an juga menawarkan gaya yang relatif simpel. Style ini banyak menonjolkan potongan minimalis yang cenderung sederhana dan pakaian kasual yang nyaman digunakan.

Selain itu, style 90-an relatif mudah disesuaikan dengan style masa kini. Beberapa item klasik bisa dipadukan dengan pakaian modern sehingga menghasilkan tampilan yang tetap relevan.

2. Eksplorasi Kreativitas

gaya 90an
Gaya 90an. (Foto: dok prostooleh/Magnific)

Era 90-an merupakan periode berkembangnya berbagai subkultur, mulai dari musik hip-hop hingga grunge. Banyak anak muda yang saat itu mengekspresikan diri melalui pakaian, musik, fotografi, dan karya seni.

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