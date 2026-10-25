Fashion Style 90-an Bikin Gagal Move On, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Tren fashion tentunya terus berputar, termasuk fashion style era 90-an yang belakangan ini kembali populer. Mulai dari ripped jeans, kemeja flanel, boots, hingga slip dress, kembali jadi inspirasi fashion masa kini.

Dilansir dari Elle, tren fashion style era 90-an tak lepas dari gaya sederhana, nyaman, dan memberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Yuk, simak alasan mengapa style 90-an masih menarik perhatian.

1. Fashion Simpel dan Nyaman

Fashion style era 90-an juga menawarkan gaya yang relatif simpel. Style ini banyak menonjolkan potongan minimalis yang cenderung sederhana dan pakaian kasual yang nyaman digunakan.

Selain itu, style 90-an relatif mudah disesuaikan dengan style masa kini. Beberapa item klasik bisa dipadukan dengan pakaian modern sehingga menghasilkan tampilan yang tetap relevan.

2. Eksplorasi Kreativitas

Gaya 90an. (Foto: dok prostooleh/Magnific)

Era 90-an merupakan periode berkembangnya berbagai subkultur, mulai dari musik hip-hop hingga grunge. Banyak anak muda yang saat itu mengekspresikan diri melalui pakaian, musik, fotografi, dan karya seni.