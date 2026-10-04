Potret Nagita Slavina Outfit Capai Rp4 Miliar saat Liburan dengan Dress Butter Yellow

JAKARTA - Potret Nagita Slavina soal outfitnya yang terlihat simple, namun punya harga yang selangit selalu mencuri perhatian. Kali ini, Nagita Slavina atau karib disapa Gigi berbalut dress nuansa butter yellow saat liburan ke Prancis.

Bayangkan, seluruh outfit yang dipakainya berkisar Rp4 miliar, mulai dari dress, sandal, tas, hingga aksesori kalung, cincin, gelang, dan kacamata hitam. Yuk, langsung saja intip rincian harganya.

Dress Butter Yellow Besutan Lee Mathews

Dress garis-garis berkerah berwarna kuning mentega ini sangat elegan dikenakan oleh Gigi. Busana Lee Mathews ini dibanderol dengan harga USD1,332 atau setara Rp23.976.000.

Perhiasan dengan Harga Fantastis

Aksesori yang melingkari lehernya tak kalah mengejutkan. Kalung Cartier with Onyx Set dan 2 Tsavorite Garnets ini seharga EUR9,650 yang setara dengan Rp197.825.000. Gigi juga mengenakan cincin Chanel Coco Crush Ring in Quilted Motif, dengan emas putih 18K seharga Rp93.800.000.

Jam Tangan Mewah

Tak hanya itu, Gigi juga menghiasi pergelangan tangannya dengan merek Patek Philippe AQUANAUT 5072R-001. Tampilan jam dari mutiara, dua warna krem dan cokelat, dengan angka-angka yang terbuat dari emas mawar berlapis pernis cokelat serta penanda jam berlian. Jarum jam bergaya baton dari emas mawar dengan lapisan bercahaya putih. Jam tangan tersebut dibanderol dengan harga Rp2.440.332.000.

Kacamata Hitam Bentuk Cat Eye