Bingung Pilih Baju ke Kantor? Intip 5 Ide Outfit Business Casual yang Modis

SELALU memakai setelan formal ke kantor terkadang terasa membosankan. Di sisi lain, kalau datang dengan outfit yang terlalu kasual tentu terlihat tidak profesional.

Padahal, tampil profesional bukan berarti harus selalu kaku. Dilansir dari InStyle, kamu bisa memadukan pakaian sehari-hari dengan item yang lebih terstruktur untuk menciptakan gaya business casual yang sopan dan modern.

Yuk, contek lima inspirasi outfit business casual di bawah ini untuk kamu coba.

1. Blazer dan Jeans

Perpaduan blazer dan jeans bisa menjadi pilihan untuk menciptakan penampilan kasual yang tetap terlihat formal. Pilih jeans dengan potongan wide-leg.

Kemudian, padukan dengan blazer agar keseluruhan tampilan tetap terlihat profesional. Kamu juga bisa menambahkan kemeja atau atasan sederhana sebagai pelengkap.

2. Vest dan Rok Pensil

Rok pensil dikenal sebagai salah satu pilihan busana yang cocok untuk suasana kantor. Agar penampilan tidak terkesan terlalu formal, padukan rok tersebut dengan vest berkancing sebagai pengganti blouse.

Potongan vest yang lebih terstruktur dapat memberikan kesan rapi sekaligus membuat tampilan terlihat lebih modern.