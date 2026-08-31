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HOME WOMEN FASHION

Hangout Bareng Anak, Nagita Slavina Pakai Sandal Rp97 Juta

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |18:05 WIB
Hangout Bareng Anak, Nagita Slavina Pakai Sandal Rp97 Juta
Nagita Slavina pakai sandal jepit mewah. (Foto: Instagram/@nagitaslavina)
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NAGITA Slavina kembali mencuri perhatian lewat gaya fashionnya. Saat menghabiskan waktu bersama anak, istri Raffi Ahmad tersebut terlihat mengenakan sandal mewah dari rumah mode asal Prancis, Hermes.

Penampilannya menjadi sorotan karena sandal yang dikenakan bukan alas kaki biasa. Sandal yang digunakannya seharga Rp97 juta!

Nagita Slavina

1. Sandal Mewah Nagita Slavina

Dilansir dari akun Instagram @fashion__selebriti, Nagita Slavina mengenakan sandal Hermes H Chypre. Sandal pilihan Nagita ini diketahui dibanderol sekitar US$5.400 atau setara Rp97,2 juta.

Sandal tersebut hadir dalam warna Beige Argile. Sandal ini memberikan kesan elegan sekaligus mudah dipadukan dengan berbagai gaya busana.

Hermes H Chypre Sandal yang dikenakan Nagita menggunakan material shiny Niloticus lizard. Ini merupakan salah satu material kulit eksotis yang menjadi ciri khas produk mewah Hermes.

Modelnya memiliki anatomical rubber sole yang dirancang mengikuti bentuk kaki serta adjustable strap. Alhasil, pemakainya dapat menyesuaikan tingkat kenyamanan.

Meski memiliki desain yang relatif simpel, penggunaan material premium membuat sandal tersebut memiliki nilai fantastis. Karena itu, gaya Nagita bikin banyak orang tercenang.

“Sandal mama Gigi udah bisa jadi pondasi dan modal bangun rumah aku,” tulis netizen.

“97 juta diinjek,” timpal netizen lainnya.

“Ya Allah sendalnya aja udah bisa uangnya buat modal usaha,” tutur netizen.

 

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