Nagita Slavina Dikritik karena Makan Mi Nonhalal, Netizen: Bukan yang Pertama Kali

Nagita Slavina Dikritik karena Makan Mi Nonhalal, Netizen: Bukan yang Pertama Kali (Foto: TikTok)

JAKARTA – Nagita Slavina kembali menjadi perbincangan publik usai membagikan momen liburannya di Korea Selatan. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, istri Raffi Ahmad itu terlihat menyantap mi instan bersama putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad.

Cuplikan video tersebut salah satunya diunggah akun TikTok @moonel12 dan langsung menuai perhatian warganet. Pasalnya, mi instan yang dikonsumsi Nagita diduga tidak memiliki label halal.

Sorotan publik tertuju pada kemasan mi berwarna kuning yang disebut-sebut sebagai Ottogi Sesame Ramen White Egg. Berdasarkan penelusuran warganet, produk tersebut belum mengantongi sertifikasi halal di Korea Selatan.

Padahal, merek Ottogi sendiri diketahui memiliki beberapa varian mi instan yang telah bersertifikat halal dan dipasarkan di Indonesia. Namun, mi yang terlihat dalam video tersebut disebut berbeda dari varian halal yang beredar di Tanah Air.

Unggahan itu pun memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian netizen menyayangkan sikap Nagita yang dinilai kurang memperhatikan aspek kehalalan makanan, terlebih saat berada di luar negeri.