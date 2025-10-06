Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |10:14 WIB
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu (Foto: Instagram)
JAKARTA - Selebritis Nagita Slavina terkenal dengan gaya busana dan barang-barang mewah yang harganya selangit. Tak cuma baju ataupun perhiasan, istri Raffi Ahmad ini juga memiliki aksesoris kecil, namun harganya bikin kantong bolong.

Salah satunya jepitan rambut yang dipakai ibu tiga anak ini. Terlihat Nagita mengenakan jepitan rambut dari brand fashion mewah, Celine yang menjadi dambaan setiap wanita.

Dari akun Instagram, @fashion__selebriti, nampak jepitan tersebut begitu elegan dan estetik lantaran memiliki bentuk logo ikonik dari Celine dengan seri Large Hair Claw in Acetate and Steel. Warna kecokelatan dari jepitan ini juga menambah kesan elegan dan timeless.

      
