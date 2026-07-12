Mewah, Nagita Slavina Pakai Sandal Jepit Rp24 Juta saat Gendong Rayyanza

GAYA fashion Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penampilannya saat menggendong putra bungsunya, Rayyanza, menjadi sorotan.

Pasalnya, Nagita kedapatan mengenakan sandal mewah dengan harga fantastis. Harga sendal dari istri Raffi Ahmad ini mencapai Rp24 juta!

1. Pakai Sandal Rp24 Juta

Dalam sebuah foto yang diunggah di media sosial, Nagita terlihat tampil santai namun tetap elegan. Dilansir dari Instagram @fashion__selebriti, Nagita kedapatan memakai sandal dari rumah mode asal Italia, Rene Caovilla, model Diana embellished satin thong sandals berwarna Beige Honey.

Sandal tersebut memiliki desain feminin dengan detail hiasan yang memberikan kesan mewah. Meski terlihat sederhana, aksesori tersebut menjadi pelengkap gaya Nagita yang tetap terlihat berkelas saat menjalani aktivitas bersama keluarga.

Berdasarkan informasi yang beredar, sandal tersebut dibanderol USD1.390 atau sekira Rp24.742.000. Harga tersebut membuat alas kaki yang dikenakan Nagita menjadi salah satu item fashion mewah yang kembali menarik perhatian penggemarnya.