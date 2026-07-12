Desta Alami Pendarahan di Lensa Mata dan Sempat Tidak Bisa Melihat Gegara Dihantam Bola Padel

Desta Alami Pendarahan di Lensa Mata dan Sempat Tidak Bisa Melihat Gegara Dihantam Bola Padel (Foto: Instagram)

JAKARTA – Presenter sekaligus aktor Desta membagikan pengalaman menegangkan setelah mengalami cedera mata saat bermain padel. Akibat terkena hantaman bola, ia sempat kehilangan penglihatan selama beberapa jam dan harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

Kabar tersebut disampaikan Desta melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @desta80s. Dalam unggahan itu, ia memperlihatkan rekaman detik-detik saat bola padel menghantam bagian matanya hingga membuatnya terjatuh di lapangan.

Melalui keterangan unggahannya, Desta juga menjelaskan kronologi insiden yang dialaminya saat sedang bertanding.

Peristiwa bermula ketika Desta melakukan serve yang kemudian dikembalikan lurus oleh lawannya, Giorgio. Bola lalu melaju cepat setelah dipukul dengan backhand volley oleh rekan setimnya, Panji, kemudian di-lob oleh Jose. Nahas, saat Panji melakukan jump vibora, bola justru mengenai mata Desta.

"Panji jump vibora mengarah ke backhand Jose, tetapi apesnya kena bagian mata saya," tulis Desta.

Kesalahan Bermain

Meski mengalami cedera akibat pukulan rekannya, Desta menegaskan bahwa insiden tersebut sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri saat bermain. Ia mengaku terlalu lama memperhatikan arah bola karena penasaran dengan skema permainan berikutnya.