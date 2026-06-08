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Kompak Demi Anak, Desta dan Natasha Rizky Hadiri Wisuda Anak Lulus SD

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |21:05 WIB
Kompak Demi Anak, Desta dan Natasha Rizky Hadiri Wisuda Anak Lulus SD
Natasha Rizky dan Desta hadiri anak wisuda. (Foto: Instagram/@natasharizkynew)
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MOMEN kebersamaan Deddy Mahendra alias Desta dan Natasha Rizky kembali mencuri perhatian publik. Keduanya kali ini terlihat kompak hadir dalam acara wisuda dan perpisahan sekolah anak mereka yang telah resmi menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar.

Natasha dan Desta tampak mendampingi sang anak di momen penting yang menjadi penanda berakhirnya masa kecil di bangku SD. Momen ini langsung jadi sorotan karena mereka tetap kompak, meski diketahui telah resmi bercerai.

Natasha Rizky dan Desta

1. Desta dan Natasha Rizky Hadiri Wisuda Anak

Momen kebersamaan Desta dan Natasha Rizky hadiri anaknya wisuda terlihat dalam unggahan di Instagram. Keduanya bahkan tampil kompak mengenakan pakaian berwarna hitam.

Natasha tampil menawan dalam balutan gamis hitam yang dipadankan dengan kerudung coklat. Sementara Destha, dia tampil kasual dengan kemeja hitam dan celana jeans.

Keduanya foto bersama di hari kelulusan anak pertama mereka, Megumi Arrawda Sachi, yang baru menyelesaikan pendidikan di bangku SD. Desta dan juga Natasha juga turut membawa dua anak mereka Miskha Arrawfa Najma dan Miguel Arrawsya Janied di momen spesial ini.

 

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Topik Artikel :
SD Wisuda Anak Desta Natasha Rizky
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