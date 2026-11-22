Potret Aaliyah Massaid Liburan ke Korsel, Gaya Minimalis Korea dengan Nuansa Earth Tone

JAKARTA – Aktris Aaliyah Massaid membagikan potret dirinya dalam momen berlibur ke Korea Selatan. Ia tampil manis dalam balutan korean look yang minimalis.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, @aaliyah.masssaid, Sabtu, 21 November 2026, ia bergaya dalam beberapa foto dalam bentuk carousel yang menampilkan dirinya sendiri, maupun bersama suami dan buah hatinya.

“Annyeong Korea,” tulis unggahan tersebut, dikutip Minggu (22/11/2026).

Gaya simpel Aaliyah pun jadi sorotan. meski tampak sederhana, ia tetap terlihat manis dan cantik. Aaliyah tampak mengenakan jaket atau mantel oversized berwarna putih gading dengan potongan longgar yang memberikan kesan santai sekaligus elegan.

Aaliyah Massaid dengan gaya khas milimalis Korea.

Melengkapi penampilannya yang sepadan dengan musim gugur di Korea Selatan, ia pun memakai penutup kepala rajut berwarna cokelat keabu-abuan yang menjadi salah satu detail menarik. Selain menghangatkan, aksesori ini memberikan sentuhan khas gaya Korea.