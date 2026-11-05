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Kemudahan Merencanakan Perjalanan dengan Layanan Paylater

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |19:09 WIB
Kemudahan Merencanakan Perjalanan dengan Layanan Paylater
Kemudahan Merencanakan Perjalanan dengan Layanan Paylater. (Foto: MNC Media)
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PENGELOLAAN anggaran liburan kini menjadi lebih mudah dan fleksibel berkat layanan paylater. Layanan pembiayaan digital ini memungkinkan Anda memesan berbagai kebutuhan liburan terlebih dahulu tanpa mengganggu budget harian.

Mister Aladin menggandeng Indodana dalam menyediakan promo khusus berupa voucher diskon hingga Rp100.000 serta cicilan 0%. Penawaran ini dapat digunakan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, serta tur dan aktivitas wisata. 

Voucher tersebut dapat diakses dengan mudah melalui menu 'Voucher Saya' pada aplikasi Indodana. Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dengan jadwal keberangkatan yang dapat disesuaikan secara leluasa dengan kebutuhan Anda.

Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/indodanaokt26.     

Mengapa Memilih Mister Aladin?      

Sebagai Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.        

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